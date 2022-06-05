За добу ЗСУ вивели з бою на Запоріжжі 27 росіян, знищили техніку й позицію ворожого відділення

Військовослужбовці Сил оборони продовжують тримати оборону на Запорізькому напрямку. Вони надають гідну відповідь ворогу та знищують його живу силу й техніку.

За минулу добу, 4 червня, ситуація на південно-східному напрямку суттєво не змінилася. Підрозділи Сил оборони тримають рубежі та боронять нашу землю від російського окупанта.

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Вчора ворог не проводив активних наступальних дій. Переважно він намагався стримати підрозділи Сил оборони й був сконцентрований на тому, щоб утримати зайняті рубежі.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ

Росіяни завдали вогневого ураження по позиціях українських військ та завдали авіаційного удару літаком Су-25 в районі Кам'янське. Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Кам'янське, Оріхів, Малинівка, Ольгівське, Зелене поле, Темерівка, Новопіль, Новосілка, Червоне, Времівка, Успенівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Залізничне, Юрківка, Мала Токмачка та Білогір'я.

В окремих районах росіяни проводили повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. Також вони вдосконалили обладнання другої лінії оборони.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районі Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Нові втрати росіян на Запоріжжі

Впродовж минулої доби українські воїни знищили на Запоріжжі:

8 окупантів, ще 19 поранили;

2 танки;

1 бойову броньовану машину;

4 одиниці автомобільної техніки;

1 міномет.

Окрім цього, наші захисники та захисниці знищили одну позицію ворожого відділення.

Ситуація в регіоні:

Окупанти продовжують цинічно порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни. Зокрема вчора вони обстріляли з РСЗВ цивільну інфраструктуру та мирні домогосподарства в районі Оріхова та Гуляйполя. Одна жінка загинула.

У Пологах російські загарбники викрали місцевого чоловіка та повезли в невідомому напрямку.

У Токмаці окупаційна "влада" призначила на посаду голови відділу у справах молоді та спорту Токмацької міської ради Шаповала Валерія Дмитровича. Він погодився на співпрацю з ворогом та виконує їхні розпорядження.

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються: Бердянський район, Мелітопольський район, Василівський район, Пологівський район (окрім міст Оріхів та Гуляйполе).

Місцева влада дала дозвіл громадянам їздити з Запоріжжя на тимчасово окуповані території власним транспортом. У Запоріжжі вже сформувалась черга з автівок.

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