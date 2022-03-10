За два дні з Сум вдалося евакуювати близько 50 тисяч осіб
Українців продовжують евакуйовувати із небезпечних територій, де ведуться активні бойові дії. Так, протягом 8 та 9 березня "зеленими коридорами" із Сум вдалось вивезти 45 тисяч людей.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 9 березня зі Сум виїхали близько 10 тисяч приватних легкових автомобілів (приблизно 40 тисяч осіб) та 85 автобусів (приблизно 4 тисячі людей).
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"Ми, спільно з Офісом Президента організували цю евакуацію. Автобуси для евакуації для Сум надало керівництво Полтавської області", – сказав він.
За його словами, бажану кількість людей для евакуації їм надала Сумська міська рада. Однак вдалось вивезти навіть більшу кількість людей, ніж було вказано у списках.
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