За два дні на "тисячу Зеленського" оформили пів мільйона заявок

Цього тижня стартувала програма "єПідтримка". Вона передбачає виплату 1 тисячі гривень українцям, які пройшли повну вакцинацію від коронавірсу. За перші дві доби свої заявки залишили понад пів мільйона осіб.

Про успіхи проєкту розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що за кілька днів банки-партнери відкрили понад 1,7 мільйона віртуальних карток.

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Це непоганий старт, – Шмигаль

За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тисяч заявок на виплату. Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу,

– написав Шмигаль.

В уряді пообіцяли попрацювати над вдосконаленням програми.

Повноцінно програма запрацює з 19 грудня

Зазначимо, що повноцінно програма запрацює з 19 грудня. На виплату так званої "тисячі Зеленського" Кабмін уже виділив з бюджету 8 мільярдів гривень.

Витратити кошти можна буде лише з допомогою застосунку "Дія", а також у галузях, що найбільше постраждали під час пандемії. Мовиться про креативну, транспортну та спортивну галузі. Також люди віком понад 60 років зможуть купити за ці гроші ліки.

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Що відомо про 1 тисячу гривень за повну вакцинацію:

Ініціатива належить президенту Зеленському.

Гроші зможуть отримати тільки повнолітні українці, як двічі щепились проти коронавірусу.

Відповідне рішення український парламент підтримав та передав на підпис главі держави.

Пілотний проєкт стартував з 13 грудня, заявки офіційно прийматимуть з 19 по 29 грудня.

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Текст публікації Дениса Шмигаля:

Цього тижня стартувало тестування програми президента "єПідтримка". За декілька днів банки відкрили понад 1,7 мільйона віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.



За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тис.ячзаявок на виплату. Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми.