За два місяці війни майже 5,2 мільйона українців покинули країну, – ООН

За два місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України число українців, які залишили країну, наближається до 5,2 мільйона осіб. Найбільше людей виїхало до сусідньої Польщі – 2,9 мільйона.

Відповідні підрахунки провело агентство ООН у справах біженців. За даними УВКБ ООН, загальна цифра українців, які втекли від війни – 5 186 744 людини. Зазначається, що за квітень виїхало понад 1 151 000 українців, а у березні – 3,4 мільйона.

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Міжнародна організація з міграції ООН нарахувала понад 7,7 млн осіб, які були переміщені в межах України. Повідомляється, що майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої будинки (включаючи тих, хто залишився в Україні).

Скільки українців втекли від війни в сусідні держави:

Польща: 2 899 713 осіб.

2 899 713 осіб. Росія: 578 255 осіб (крім того, 105 000 осіб перебралися до Росії з контрольованих Росією районів Донецької та Луганської областей).

578 255 осіб (крім того, 105 000 осіб перебралися до Росії з контрольованих Росією районів Донецької та Луганської областей). Румунія: 774 074 особи.

774 074 особи. Угорщина: 489 754 особи.

489 754 особи. Молдова: 433 214 особи.

433 214 особи. Словаччина: 354 329 осіб.

354 329 осіб. Білорусь: 24 084 особи.

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