За два місяці війни російська армія зруйнувала 154 заводи та підприємства в Україні

Російські військові цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру в Україні. За два місяці повномасштабної війни окупанти зруйнували 154 заводити та підприємства в Україні.

Росіяни зруйнували понад півтори тисячі закладів освіти

Про наслідки "російської весни" повідомила омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, окупанти зруйнували 1 508 закладів освіти, з яких 102 – не підлягають відновленню.

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Також під вогнем окупантів опинилися заклади охорони здоров'я, культурні споруди, аеропорти та портова інфраструктура.

За два місяці війни російською армією зруйновано 154 заводи та підприємства, 1 508 закладів освіти (включаючи 408 дитячих садочків), в тому числі 102 заклади, які неможливо відновити, 347 заклади охорони здоров'я (36 неможливо відновити), 109 культурних споруд, 11 цивільних аеропортів, 2 порти та портової інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

Український уряд оцінив збитки від вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів і заявив, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів.

Проводити відбудову в Україні хочуть російськими коштами, які заморожені за кордоном. Україна має два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.

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