За ексрадника Офісу Президента Артема Шила внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень
Джерело:Суспільне
За колишнього радника Офісу Президента України Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави. Він був одним з підозрюваних у справі про заволодіння 94,8 мільйона гривень Укрзалізниці під час закупівлі трансформаторів.
Після внесення застави Шило має дотримуватися низки обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет. У разі порушення обов'язків заставу можуть стягнути у дохід бюджету.
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Варто зазначити, що він також не має права спілкуватися з приводу обставин справи із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним, віцепрем'єром Олександром Кубраковим та низкою інших осіб.
За даними Центру протидії корупції, один з адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка.
Справа Артема Шила: що відомо
- НАБУ і САП 2 квітня заявили, що викрили організацію, яка могла заволодіти майже 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. Відомства уточнили, що діяла група від 2021 року та намагалася контролювати кошти залізничної компанії.
- За даними правоохоронців, ця група забезпечила, аби постачальником трансформаторів стала "правильна компанія". Ціну на трансформатори завищили вдвічі, а перемогу в тендері віддали компанії, яку контролює громадянин Білорусі з тісними зв'язками з Росією.
- Тоді ЗМІ також підозрювали, що до цієї історії причетний працівник СБУ, який також був радником Офісу Президента. Мовиться про СБУшника Артема Шило.
- Зрештою стало відомо, що Шило дійсно є підозрюваним у цій справі. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що підозру повідомили 7 учасникам організованої групи. Артема Шило та трьох інших осіб вже затримано, інших ще шукають правоохоронці.