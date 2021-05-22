За "екстремізм": окупанти в Криму засудили українського студента

Окупаційна влада в Криму на рік засудила українського студента геолого-географічного факультету. Він начебто створив групу в мережі, щоб повернути Крим та Севастополь під юрисдикцію України.

Підконтрольний окупанту Євпаторійський суд засудив українця за статтею про "створення екстремістської спільноти". Хлопця затримали, коли той приїхав в окупований Крим.

Зауважте Окупанти в Криму на 11 років засудили українця Івана Яцкіна

Українського студента засудили нібито за групу в соцмережі

Окупаційна влада стверджує, що українець у 2018 році нібито створив у соцмережі групу, де розробив статут, структуру та символіку "екстремістської спільноти з метою повернення Криму та Севастополя під юрисдикцію України". Ба більше, він нібито активно вербував учасників групи з-поміж жителів півострова та закликав їх до вчинення протиправних дій.

Співробітники ФСБ затримали хлопця у 2020 році, коли він приїхав на територію Криму. У ФСБ же знали про його нібито злочинну діяльність.

Українця позбавили волі на рік

"Громадянин Д. вину визнав повністю, розкаявся у скоєному" – стверджують у так званому "суді". Додають, що хлопець нібито "потрапив під вплив групи українських студентів з радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських ЗМІ".

"Врахувавши" всі фактори, окупаційна влада засудила його до 1 року перебування у виправній колонії загального режиму, заборонивши рік адмініструвати сайти та спільноти у соцмережах.

До речі, у 2020 році повідомляли, що в Криму ФСБ затримало 22-річного одесита Олександра Долженкова, геолога за освітою, який навчався в Одеському національному університеті імені Мечникова. Він приїхав у Крим разом з мамою на відпочинок. Долженкова також звинувачували в "екстремізмі". Однак наразі не можемо стверджувати, що мовиться саме про нього.

Коротко про засудження в окупованому Криму

Російська окупаційна влада постійно порушує права людини в Криму. Зокрема за сфабрикованими справами засуджують українців.

21 квітня 2021 року у Криму засудили українського військового, якого окупанти викрали з бойової позиції. Євгенію Добринському присудили 3 роки і 6 місяців позбавлення волі у колонії загального режиму.

29 квітня 2 українців в окупованому Криму засудили до 10 років в колонії суворого режиму. Їх звинуватили у нібито торгівлі наркотиками.