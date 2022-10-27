За Фрейдом, – в ОП відреагували на цинічну промову Путіна на "Валдаї"

На абсурдну промову Путіна відреагували в Офісі Президента У Зеленського наголосили, що заяви російського диктатора можна характеризувати як "за Фрейдом".

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн.

До речі Путін знайшов "винних" у війні в Україні: головне з промови на "Валдаї"

Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: "за Фрейдом"...Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає,

– попередив Подоляк.

Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що в темі виступу Путіна виникла помилка. Правильно читати не "Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх", а "Світ після Росії: справедливість та безпека для всіх".

Однак Данілов зауважив, що помилки ніколи не пізно виправляти.

Що говорив Путін

Путін вибухнув традиційними звинуваченнями у бік Заходу. Зокрема, диктатор стверджує, що Захід винний у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані, продовольчій кризі, а також руйнуванні "Північного потоку".

Диктатор заявив, нібито США та Захід дискредитували долар та вкрали російські резерви. Втім, після таких звинувачень Путін обурився та попросив Захід "жити дружно". Він заявив, буцімто пропонував Заходу співпрацю, але отримав відмову.

Крім того, диктатор розповів про своє бачення "традиційних цінностей", яке назвав основою світової цивілізації. Не обійшлось без гомофобних заяв про ЛГБТ, адже у Росії заперечують право людини на гендер.

Раптово Путін згадав про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані. Він обурився цим, ймовірно, припускаючи, що його чекає такий самий сценарій.

Після виступу, відповідаючи на питання, Путін говорив традиційні байки про "один народ" та "захист Донбасу".

До речі, диктатор спізнився на виступ на годину. Крім цього, його зовнішній вигляд бажав кращого. Весь виступ у Путіна був сильний кашель, а його рука виглядала, мов нежива.

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