Товмасян вже на волі

За очільника обласної ради Харкова внесли майже 3 мільйони доларів застави. Про це повідомила керівниця відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Раніше Суд обрав запобіжний захід голові Харківської облради Артуру Товмасяну

За голову Харківської обласної ради, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди, внесли 2 996 400 гривень застави,

– заявила Чемерис.

Зауважимо, 5 серпня ВАКС обрав Товмасяну запобіжний захід – внесення застави. На це чиновнику дали 5 днів. До речі, сам голова облради бідкався, що грошей немає.

Що відомо про справу чиновника