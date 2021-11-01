За хабар – 6 років тюрми: засудили посадовця Черкаської міськради
Джерело:Офіс генерального прокурора
Верховний Суд залишив чинним вирок начальнику Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради. Чиновника звинуватили у хабарництві.
Суд виніс вирок – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також у посадовця забрали ранг посадової особи органу місцевого самоврядування.
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Він не матиме право обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком 3 роки.
Що скоїв чиновник
Обвинувачений не визнав свою провину. Однак прокурори довели, що він просив у директора ТОВ "Черкассільбуд" гроші за непроведення позапланової перевірки щодо правильності введення товариством об'єктів будівництва в експлуатацію.
Сторона захисту не погоджувалася із вироком, оскаржувала його в апеляційній та касаційній інстанціях. Адвокати наполягали на скасуванні судового рішення та виправданні чиновника.
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