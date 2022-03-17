За Ізюм українські захисники ведуть важкі бої

За місто Ізюм, що у Харківський області, йдуть важкі бої. Українські військові пішли в контратаку та розбили ворога на одному з напрямків.

Про поточну ситуацію на Харківщині, зокрема в Ізюмі, виданню розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Читайте також Небо над Харковом затягнуло чорним димом: все через постійні обстріли

В Ізюмі йдуть бої

За місто Ізюм йдуть важкі бої. Його намагалися обійти російські війська,

– зазначив Арестович.

Він додав, що українські захисники пішли в контратаку і розбили загарбників на одному з напрямків при спробі обійти місто. Радник глави ОП уточнив, що це бої тактичного значення, та все ж перемоги Збройних Сил приємні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 17 березня обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань, що на Харківщині. У результаті атаки ворога загинули щонайменше 6 людей.

До теми – ситуація у Харкові на 17 березня: дивіться відео