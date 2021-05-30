За кілька днів до літа Карпати замело снігом

У Карпатах 30 травня падає сніг. Так, за кілька днів до початку літа на горі Піп Іван Чорногорський спостерігається зимова погода.
Зазначили, що на горі хмарно. Видимість обмежена до 30 метрів.
Раніше У Карпатах наприкінці травня все ще лежить сніг: фото
Південно-західний вітер сягав 3 – 5 метрів за секунду. Температура повітря становить +1 градус. Користувачів мережі здивувала поява снігу перед літом.
Нічого собі погода в травні,
– написали під дописом.
Якою буде погода в Карпатах у червні
В Укргідрометцентрі зазначили, що в гірських районах середньомісячна температура повітря становитиме +11...+18 градусів тепла. Однак на високогір’ї Карпат будуть морози – до -5 градусів.
Місячна кількість опадів в Карпатах сягне до 160 міліметрів.Зверніть увагу! Цьогоріч червень буде холоднішим, ніж минулого року. Загалом погода буде різноманітною: спека мінятиметься місцями з похолодання.