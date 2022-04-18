За колабораціонізм: на Житомирщині судитимуть настоятеля храму
Джерело:Житомирська обласна прокуратура
Настоятель церкви московського патріархату, що у Новоград-Волинському районі, постане перед судом. Він закликав прихожан підтримати збройну агресію Росії в Україні.
На Житомирщині судитимуть настоятеля храму
Так, у березні 64-річний настоятель церкви московського патріархату, під час спілкування на вулиці з місцевими, давав їм настанови щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Підозрюваний намагався переконати громаду у тому, що влада російської федерації прислала військо визволити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братського народу,
– йдеться у повідомленні.
Настоятель церкви стверджував, що цинічно вбивають цивільних та руйнують домівки і все довкола не російські війська, а ЗСУ.
У відповідь на такі заяви прихожани звернулися до правоохоронців, які кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність.
Наразі прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт.