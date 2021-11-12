За контрабанду вугілля з Донбасу: ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру

Держане бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості. Мовиться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу.

Український міністр допоміг Росії у забезпеченні бойовиків

Кримінальну справу відкрили за статтею про сприяння терористичній групі. Наразі відбувається досудове розслідування.

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Організатори налагодили постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень,

– розповіли у ДБР.

Постачання відбувались наприкінці 2014 – початку 2015 років. У СБУ зазначили, що співучасником був колишній міністр енергетики. У той час посаду міністра обіймав Володимир Демчишин. Ймовірно, мовиться саме про нього.

За даними служби, очільник міністерства:

призначив на посади державних підприємств на окупованому Донбасі російських найманців;

перевищив свої повноваження та примусив керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з представниками бойовиків. Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Внаслідок таких дій українського чиновника, терористи отримали понад 200 мільйонів гривень.

Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих "урядів" терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях. Ба більше, це зменшило фінансове навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення окупантів,

– пояснили в СБУ.

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями, аби уточнити, чи підозру оголосили Демчишину.

Зауважимо, схему організували завдяки сприянню вищого керівництва Росії.

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