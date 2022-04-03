"За маму Одесоньку підпалим скажену русню": патрульні опублікували потужний ролик
3 квітня 2022 , 14:43Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Одеської області
Патрульна поліція Одещини готова захищати рідне місто від російських загарбників. "За рідну перлиноньку" правоохоронці готові "палити скажену русню".
Потужне відео оприлюднила 3 квітня пресслужба Патрульної поліції. Вона наголосила, що все буде Україна.
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За маму Одесоньку, за рідну перлиноньку, підпалим скажену русню. Переможемо,
– мовиться у повідомленні.
Патрульні Одещини опублікували потужний ролик: дивіться відео
Російські окупанти 3 квітня завдали авіаудару по Одесі. Частину ракет, на щастя, збила система ППО. Однак у деяких районах міста спалахнула пожежа.
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