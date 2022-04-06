За медійною стратегією ескалації в Україні стоїть заступник керівника АП Громов, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що російська пропаганда наразі увійшла у найбільш шалену й токсичну фазу. Фіксують відверту ненависть до України та наростання закликів убивати й убивати українців.

Радник глави Офісу Президента Подоляк наголосив, що ключовою тезою російської пропаганди стало: "Україна має бути знищена під будь-яким приводом". А ключовим спікером неочікувано став експрезидент Росії Дмитро Медведєв.

Зауважте "Застерігаємо, це – фейк": РНБО пройшлося по свіжих "вкидах" Кремля

Подоляк зауважив, що Медведєв пішов ще далі. Тепер він поки що непрямо пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока. Водночас стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала.

За всією цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника АП Росії Олексій Громов. Автор негласної концепції "Україна – держава, якої не існує",

– заявив Подоляк.

Він також додав, що багатьом російським телепропагандистам дуже подобається закликати до масового геноциду українців.

Важливо – У Росії ховають солдатів прямо на узбіччях дороги: дивіться відео