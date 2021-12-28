За міліметр від червоної лінії, – Кулеба про загрозу вторгнення Росії
Джерело:"РБК-Україна"
Дмитро Кулеба оцінив загрозу нападу Росії. Міністр закордонних справ попередив, що ми перебуваємо в одному міліметрі від червоної лінії.
Кулеба наголосив, що протягом року рівень загрози нападу Росії суттєво зріс. Зокрема, за останній місяць.
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Червону позначку не перетнули
Хоч рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки, наголосив Кулеба. Тому тепер всі зусилля все спрямували на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії.
Дипломатія працює
За словами міністра, існують реальні можливості для дипломатичного врегулювання. Україна проводить роботу з партнерами.
Якщо ми місяць тому були, скажімо, у двох міліметрах від червоної риски, то зараз ми в одному міліметрі. Ми могли її вже й перетнути – однак не перетнули,
– зазначив урядовець.
Він додав, що дипломатія працює. Вона не відкочує "температуру" до норми, але стримує її зростання.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Українська розвідка попереджала, що агресор може вдатись до масштабного нападу у січні – лютому 2022 року.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до наших кордонів 122 тисячі своїх військових.
- У США заявили, що готові ввести проти Москви серйозні санкції. Однак їх запровадять лише тоді, коли Кремль наважиться на вторгнення в Україну.
- У Росії ж звинувачення відкидають. Там цинічно кажуть, що "ніколи першими не нападають".
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