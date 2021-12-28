За міліметр від червоної лінії, – Кулеба про загрозу вторгнення Росії

Дмитро Кулеба оцінив загрозу нападу Росії. Міністр закордонних справ попередив, що ми перебуваємо в одному міліметрі від червоної лінії.

Кулеба наголосив, що протягом року рівень загрози нападу Росії суттєво зріс. Зокрема, за останній місяць.

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Червону позначку не перетнули

Хоч рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки, наголосив Кулеба. Тому тепер всі зусилля все спрямували на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії.

Дипломатія працює

За словами міністра, існують реальні можливості для дипломатичного врегулювання. Україна проводить роботу з партнерами.

Якщо ми місяць тому були, скажімо, у двох міліметрах від червоної риски, то зараз ми в одному міліметрі. Ми могли її вже й перетнути – однак не перетнули,

– зазначив урядовець.

Він додав, що дипломатія працює. Вона не відкочує "температуру" до норми, але стримує її зростання.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Українська розвідка попереджала, що агресор може вдатись до масштабного нападу у січні – лютому 2022 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до наших кордонів 122 тисячі своїх військових.

У США заявили, що готові ввести проти Москви серйозні санкції. Однак їх запровадять лише тоді, коли Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

У Росії ж звинувачення відкидають. Там цинічно кажуть, що "ніколи першими не нападають".

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