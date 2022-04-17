За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей
17 квітня 2022 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:Миколаївська обласна рада
Російські військові цинічно обстрілюють Миколаївську область. Унаслідок ворожого вогню протягом 16-го квітня постраждало 11 людей.
У лікарнях майже 300 постраждалих від обстрілів росіян
У Миколаївській обласній раді повідомили, що внаслідок обстрілів поранено 11 людей, більшість з яких – цивільні. Серед постраждалих немає дітей.
До речі У Миколаєві пошкоджена одна з підстанцій: у людей немає світла
Повідомляється, що усі постраждалі доставлені у лікарні та отримують необхідну допомогу.
У Миколаївській облраді зазначили, що станом на 17 квітня у лікарнях області перебувають 296 громадян, які постраждали від атак окупантів.
- Зауважимо, що 16-го квітня російські окупанти завдали удару 5 крилатими ракетами по Миколаївщині.
- Російські військові обстріляли дитячий садочок у Миколаєві. Також під вогонь ворога потрапили житлові квартали міста.
Дізнайтесь більше – По Миколаєву гатили касетними бомбами: є постраждалі: дивіться відео