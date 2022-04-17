За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей

Російські військові цинічно обстрілюють Миколаївську область. Унаслідок ворожого вогню протягом 16-го квітня постраждало 11 людей.

У лікарнях майже 300 постраждалих від обстрілів росіян

У Миколаївській обласній раді повідомили, що внаслідок обстрілів поранено 11 людей, більшість з яких – цивільні. Серед постраждалих немає дітей.

До речі У Миколаєві пошкоджена одна з підстанцій: у людей немає світла

Повідомляється, що усі постраждалі доставлені у лікарні та отримують необхідну допомогу.

У Миколаївській облраді зазначили, що станом на 17 квітня у лікарнях області перебувають 296 громадян, які постраждали від атак окупантів.

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