За минулу добу Росія завдала 7 ракетних ударів по Миколаївщині: минулося без постраждалих

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. За добу вороги завдали 7 ракетних ударів по Миколаївській області.

Українські захисники героїчно борються із загарбниками. Від початку війни вони ліквідували понад 19 тисяч окупантів.

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Окупанти завдали 7 ракетних ударів на Миколаївщині

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на Миколаївському та Херсонському напрямку окупанти відчайдушно обороняються. Окрім цього, вони намагаються підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, бомбардування минули без постраждалих. Під численними ворожими обстрілами українським захисникам вдається утримувати визволені території.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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