За минулу добу в Україну повернулися 13 тисяч українців і приїхали понад 3 тисячі іноземців

У Державній прикордонній службі України зазначили, що українці не лише втікають за кордон від війни, а й повертаються на Батьківщину. Також до України приїхали ще кілька тисяч іноземців.

Так, за добу 6 березня державний кордон України на його західній ділянці перетнули майже 134 тисячі людей.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Українці приїжджають, щоб захищати свою Батьківщину

Натомість повернулися до нашої країни 13 тисяч українців, а також приїхали ще понад 3 тисячі іноземців.

Прикордонники зазначили, що пишаються нашими земляками, які повертаються до України, щоб боронити свою Батьківщину.

Також у ДПСУ нагадали про те, що дуже важливо перевіряти завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там кожні три години подається оновлена інформація. Це дозволить вам менше часу провести на кордоні, якщо у вас є необхідність поїхати за кордон.

Крім того, українців закликають дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі, перетинаючи державний кордон. Не варто також намагатися пропонувати прикордонникам хабарі, щоб обійти чергу або виїхати за межі України незаконно. За це на вас може очікувати кримінальна відповідальність.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!