За минулу добу в Україну повернулися 11 тисяч українців й приїхали майже 3 тисячі іноземців
Джерело:фейсбук-сторінка ДПСУ
Упродовж доби 7 березня до України з-за кордону повернулися понад 11 тисяч українців. Крім цього, до нас приїжджають іноземці.
Відповідні дані зранку 8 березня оприлюднили на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбуці.
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"Пишаємося і дякуємо співвітчизникам, які повернулися на Батьківщину у складний для неї час, – наголосили прикордонники.
З-за кордону передають допомогу
Зазначимо, що прикордонники та митники продовжують оформлювати гуманітарну допомогу для громадян України та її захисників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 700 транспортних засобів з благодійними вантажами.
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