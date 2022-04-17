За минулу добу ЗСУ відбили 10 ворожих атак на Донбасі

Українські військові за добу 16 квітня відбили 10 атак російських окупантів на Донбасі. Також наші бійці розбили велику кількість ворожої техніки.

Загарбники зазнали величезних втрат. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

До теми Уже 20300 мертвих окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня

Втрати росіян за добу

15 танків,

24 одиниці броньованої техніки,

13 повітряних цілей.

Маляр також розповіла про ситуацію у містах на Сході України. Зокрема впродовж доби росіяни здійснювали авіаційні удари по Маріуполю та штурмові дії у районі морського порту. Зараз влада перевіряє інформацію про те, що ворог готується до десантної штурмової операції.

Маріуполь – це щит для всієї України, який стримує російські війська від просування,

– наголосила чиновниця.

Вона додала, що у Харкові ситуація стабільно складна, бо частину міста блокують. Однак Харків мужньо стоїть.

До теми дивіться відео про те, що окупанти завдали ракетного удару по Броварах: