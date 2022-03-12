За ніч окупанти пошкодили у Миколаєві понад 160 будинків

Російські окупанти шістнадцятий день атакують українські міста. Вони хаотично обстрілюють Миколаїв.

Про це 12 березня повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що росіяни за останню ніч пошкодили більше ніж 160 будинків, лікарню № 3 та 11 закладів освіти.

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"Оглядаємо наслідки російських обстрілів", – сказав мер.

Є поранені

За словами Сєнкевича, поранення отримали 8 цивільних осіб. Наразі у Миколаєві є 180 адрес, де працюють піротехніки.

Друзі, у жодному разі не підходьте близько до снарядів, які не розірвались, не підіймайте їх!,

– наголосив Сєнкевич.

Він додав, що все обов'язково відремонтують і відновлять. Зазначив, що вилікують поранених і переможуть клятих орків.

Сєнкевич про атаку росіян на Миколаїв: дивіться відео

Текст публікації Олександра Сєнкевича у телеграм

Оглядаємо наслідки російських обстрілів. Наразі маємо понад 180 адрес, де працюють піротехніки. Друзі, у жодному разі не підходьте близько до снарядів, які не розірвались, не підіймайте їх!



За останню ніч будо пошкоджено більше ніж 160 будинків, лікарня № 3 та одинадцять закладів освіти. Поранення отримали 8 цивільних осіб. Ми усе обов'язково відремонтуємо і відновимо. Вилікуємо поранених. І переможемо цих клятих орків.