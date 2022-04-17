"За особисту мужність і самовіддані дії": президент нагородив майже 200 військових
17 квітня 2022 , 04:51Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Президент Володимир Зеленський 16 січня відзначив державними нагородами майже 2 сотні військових. Усі вони проявили мужність у захисті нашої свободи.
Військові отримали різні ордени, а також медалі. Відповідний указ президент підписав 16 квітня.
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Усі проявили вірність присязі
Всі нагороджені в цей день служать у лавах Збройних Сил України. Отримали відзнаку від президента 189 воїни України.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів,
– зазначили в Міноборони.
Які нагороди й скільки бійців отримали:
- Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня – 3 службовці.
- Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – 19 службовців.
- Орден "За мужність" ІІ ступеня – 3 службовці.
- Орден “За мужність” ІІІ ступеня – 43 службовці.
- Орден Данила Галицького – 5 службовців.
- Медаль "За військову службу Україні" – 62 службовці.
- Медаль "Захиснику Вітчизни" – 54 службовці.
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