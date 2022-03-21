За останні 2 тижні ворог не досяг жодних стратегічних цілей, – Веніславський

Збройні Сили України продовжують мужньо давати відсіч російським окупантам. Водночас за останні тижні рашисти не досягли жодних воєнних успіхів на наших землях.

Про це ефірі 24 каналу повідомив член Комітету нацбезпеки й оборони ВР Федір Веніславський. Він наголосив, що зараз ситуація така ж, як у перший тиждень війни.

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У ворога зрушень немає

Веніславський пояснив, що жодних радикальних зрушень і досягнень з боку ворога немає. Водночас є успіхи в ЗСУ, про які знає вся країні.

За останні 2 тижні ворог не здобув жодних стратегічних цілей. Тобто у нього тільки те, що він досягнув за перший тиждень війни завдяки навалі своїх тарганів, які лізуть з усіх щілин,

– зазначив Веніславський.

Ситуація на різних напрямках

За його словами, ворог хоче мати більше успіхів на півдні України – це Миколаїв та Одеса. Втім наші військові добре знають, як протидіяти їхнім бажанням.

Веніславський додав, що на Харківському напрямі зберігається статус-кво, хоча окупанти не полишили своїх намірів і постійно обстрілюють та бомблять місто, також під удари потрапляє Чернігів. На Сумському напрямку ситуація така ж, як була на початку.

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