За останню добу на Харківщині загинули 10 цивільних, серед них троє – діти

За останню добу в Харківській області загинули 10 мирних жителів, у тому числі троє дітей.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

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З початку війни, за словами Болвінова, в області загинула 201 цивільна людина, серед них 11 дітей.

Фіксуємо злочини окупантів і кількість загиблих за час цієї війни. За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, у тому числі 3 дітей,

– повідомив Болвінов.

Він також додав, що вороги заплатять за кожного постраждалого.

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Фіксуємо злочини окупантів та кількість загиблих за час цієї війни.

За останню добу зафіксовано 10 загиблих цивільних, в тому числі 3 дітей.

Станом на 18:00 11.03.2022 по Харківській області всього загинули 201 цивільних і, на жаль, 11 дітей.

Вороги заплатять за кожного постраждалого. Ми ніколи не забудемо імена загиблих.