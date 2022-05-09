За підсумками зустрічі Трюдо й Зеленського: Канада оголосила про новий пакет підтримки України

Після візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо країна оголосила про нову підтримку для нашої держави. Мовиться про додаткові кошти на військову допомогу.

Відповідну інформацію повідомили на сайті уряду Канади. Про це написали після візиту Джастіна Трюдо в Україну.

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Канада надасть Україні ще 41 мільйон доларів

Сьогодні (мовиться про 8 травня – 24 канал) прем'єр-міністр оголосив про додаткові заходи та інвестиції для продовження підтримки України. Зокрема надання додаткової військової допомоги в розмірі 50 мільйонів канадських доларів (орієнтовно 41 мільйон американських доларів – 24 канал) до нещодавно наданої у вигляді артилерії, боєприпасів і легких броньованих машин цивільного виробництва,

– мовиться у повідомленні.

Також прем'єр пояснив, яку саме зброю надаватимуть в межах цієї допомоги. Окрім того, запевнив, що на рік Канада анулює мито на український імпорт. Ба більше, анонсував нові санкції проти Росії, зокрема проти:

21 особи з Росії, зокрема олігархів та наближених до путінського режиму людей;

19 осіб у російському оборонному секторі та 5 організацій. Зокрема за те, що надавали непряму або пряму підтримку російським військовим.

Візит в Україну та позиція прем'єра Канади: коротко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Київ 8 травня. Політик побував також в Ірпені та був шокований тим, у якому стані наразі перебуває місто. Також на нього найбільше враження справило те, що ворог атакував саме цивільні об'єкти.

Згодом він побував на відновленні роботи посольства Канади в Києві. Та особисто брав участь у піднятті прапора з кленовим листом.

Після цього Джастін Трюдо зустрівся з Володимиром Зеленським та провів з ним перемовини. Зокрема зауважив, що Володимир Путін сильно прорахувався щодо того, наскільки потужно і рішуче український народ боронитиме свою землю.

Канадський прем'єр пояснив, що жодне брязкання Путіна зброєю не може завадити тому, щоб "Велика сімка" і всі цивілізовані країни стояли на боці України та проти вторгнення Росії. Натомість всі ті звірства, які були скоєні в Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють бажання країн забезпечити, щоб Путін програв цю війну.

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