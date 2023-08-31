За пів року Нова пошта сплатила 5 мільярдів гривень податків

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 мільярда гривень податків. Ця сума значно перевищує показник першого півріччя 2022 року – 2,9 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Нової пошти. У компанії також розповіли про показники податків, які були сплачені до бюджету у 2022 році.

Читайте також "Нова пошта" доставлятиме посилки для військових безплатно: як скористатися програмою

За даними ДФС, Нова пошта входить до двадцятки найбільших платників податків в Україні.

Нова пошта стабільно сплачує податки / Фото Нової пошти

Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 мільярда гривень податків і зборів.

Що варто знати про Нову пошту