За плакати без слів та чисті листки паперу в Росії затримують людей

Поки українці в окупованих загарбниками містах проводять акції протесту просто під дулами автоматів орків – у Росії люди виходять на вулиці з порожніми плакатами. Однак навіть за це їх затримує поліція.

Про це повідомили у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko. Уже відомо про 2 таких випадки в Іваново та Нижньому Новгороді.

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"********" – як дискредитація армії

Зазначається, що на мешканця Іваново Михайла Гусєва "сумлінні" російські поліціянти склали протокол. У ньому мовиться про дискредитацію армії плакатом із написом "********".

На плакаті не було нічого, окрім 8 піктограм "*". Жодних слів та картинок.



У Росії затримали чоловіка за плакати з піктограмами / Фото з російського телеграм-каналу

А в неї на аркуші – нічого

У Нижньому Новгороді "віддана своїй справі" російська поліція теж не стомлювалась відловлювати "ворогів народу". Там затримали дівчину за білий аркуш паперу. Ймовірно він теж дискримінує "другу армію світу".

Не з тим виходите

"Не з аркушами паперу треба виходити, а з "коктейлями Молотова" та бруківкою, а потім самі знаєте з чим. Росія вставай!", – підсумували в дописі.

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