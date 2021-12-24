За польоти до Криму: Україна оголосила підозру міністру транспорту Росії
Джерело:Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора оголосив про підозру міністру транспорту Росії Євгену Дітріху. Його вважають причетним до організації незаконних повітряних перевезень на територію окупованого Криму.
Про підозру повідомили чинному міністру транспорту Росії, а також його заступнику. Вони причетні до незаконних польотів в окупований Крим.
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Україна повідомила підозру російському міністру
Євгена Дітріха та його заступника Офіс генерального прокурора України підозрює в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України. Свого часу вони, перебуваючи на керівних постах "Аерофлоту", організували злочинну схему.
Вона дозволила з квітня 2014 року по листопад 2020 року здійснити на територію окупованого Криму та з неї понад 34 тисячі рейсів.
Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Тоді вже діяли прямі заборони органів авіаційної влади України та рекомендацій світових організацій. А російська авіакомпанія, ігноруючи це, виконувала незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого аеропорту "Сімферополь" та з нього.
Арешт Україною російських літаків за польоти у Крим
- На початку грудня Україна за незаконні польоти в окупований Крим заочно заарештувала ще 13 російських літаків. Усі вони належать авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа".
- Справу порушили одразу за кількома статтями: про держзраду, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї та момент набуття права власності за договором.
- Загалом арешти вже наклали на 249 російських повітряних суден за рейси на окупований півострів.