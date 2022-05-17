За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ

Російська армія виявилася не здатною виконати наказ Кремля щодо окупації України. Тож тепер там триває розправа над тими, хто не зумів підтвердити імперські амбіції російської влади.

Росія розпочала війну проти України із бравурною заявою "взяти Київ за три дні". Але зазнала невдачі, тож російські війська були змушені відступити з Житомирської, Київської та Чернігівської областей. Після цього в Кремлі вирішили зосередитися на захопленні та виходу до адмінкордонів Донецької та Луганської областей. Війна і далі триває, а виконати поставлене завдання росіяни не можуть.

Читайте також У війні в Україні Путін особисто приймає оперативні й тактичні рішення рівня полковника, – ЗМІ

"Непереможна та легендарна" армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти", – так охарактеризували дії окупантів в українській розвідці.

І в кращих традиціях сталінського режиму, російський диктатор Володимир Путін вирішив покарати командирів окупаційних частин та з'єднань. Саме їх і звинувачують у всіх поразках та невдачах. А у розвідці зазначають, що це може бути пов'язано з намаганням кремлівської влади зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності.

Кого з російських військових відсторонили через провал у війні

За "героїчну втрату" гордості чорноморського флоту Росії ракетного крейсера "Москва" був відсторонений від посади та заарештований командувач чорноморського флоту віцеадмірал Ігор Осипов. Його навіть не було на урочистих святкуваннях дня чорноморського флоту в Севастополі 13 травня.

Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука.

Крейсер "Москва" була підбита ракетами "Нептун" 13 квітня. 14 квітня корабель затонув, так і не дійшовши до Севастополя. Загалом Росія втратила у війні проти України вже 13 кораблів та катерів.

Варте уваги Путін "береже" Москву і Санкт-Петербург: бійці з яких регіонів Росії найбільше гинуть в Україні

За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією збройних сил Росії.

З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. "Всупереч наказу вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.

Варто додати, що росіяни в перші тижні війни переконували всіх, що у них втрати немає. Та вже станом на 15 березня було відомо про як мінімум 61 загиблого з першої танкової армії. І ще близько сотні танкістів з цієї армії за перші три тижні війни потрапили в полон.

У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Усунули з посади й командира 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

"Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", – відзначили в українській розвідці.

Дивіться відео про те, який "сюрприз" приготував Путін для країн ОДКБ