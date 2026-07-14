Протягом пʼяти днів українці обирали визначних діячів та діячок серед 30 кандидатів, які пройшли історичну верифікацію та експертний добір, інформує 24 Канал. За підсумками голосування визначено 20 постатей, які набрали найбільшу кількість голосів у двох тематичних блоках.

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Львівська область у 2026 році стане першим пілотним регіоном, де в школах будуть інтегровані модульні галереї портретів. Кожен такий сучасний артпортрет міститиме QR-код, що вестиме на методичні матеріали на сайті "Освіта для життя" (educationforlife.mon.gov.ua) та ексклюзивні відеоісторії від партнера проєкту Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) на ютуб-каналі "Генокод UA", що реалізується в рамках проєкту "Українці, якими пишаємося: цифрова відеобібліотека історій про видатних українців" за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Згодом учні в межах творчих гуртків зможуть пропонувати і власні варіанти дизайну портретів. Сформований за результатами голосування список із 20 постатей – це лише перша хвиля масштабної освітньої ініціативи. Оскільки це пілотний запуск, географія проєкту поступово розширюватиметься на всю Україну, а сам пантеон видатних українців – постійно доповнюватиметься.

Форма зворотного зв’язку залишається відкритою: кожен громадянин може надіслати власні пропозиції щодо діячів чи діячок науки, культури, освіти й державотворення, про яких варто знати школярам. Ці пропозиції будуть опрацьовані експертною радою для наступних хвиль проєкту.

Фінальний перелік 20 постатей за результатами голосування в Дії

Блок "Українці, що змінили науку і технології" (STEM):

Олександр Богомолець – 13131 Софія Окуневська-Морачевська – 10198 Степан Рудницький – 8530 Катерина Ющенко – 7207 Любомир Романків – 5233 Михайло Кравчук – 3011 Іван Горбачевський – 2976 Анатолій Скороход – 2442 Георгій Кістяківський – 2237 Микола Пильчиков – 1989

Блок "Українці, що змінили суспільство й культуру":

Олена Теліга – 14946 Петро Могила – 14749 Ігор Юхновський – 6547 Олена Степанів – 6182 Архип Куїнджі – 4676 Мілена Рудницька – 4146 Софія Русова – 3573 Агатангел Кримський – 3559 Георгій Нарбут – 2634 Микола Лукаш – 2310

Зверніть увагу! Проєкт реалізується Міністерством освіти і науки України спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE), платформою "Культурні сили", Департаментом освіти і науки ЛОВА, ЛНУ імені Івана Франка та Міністерством цифрової трансформації України на основі розроблених концептуальних засад освітніх галузей політики МОН "Освіта для життя".