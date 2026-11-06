За "Прайса" з нових "плівок" НАБУ у справі "Карфаген" внесли заставу, – ЗМІ
Йдеться про першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова. За нього внесли 15 мільйонів гривень.
Про це повідомили джерела "Схем" у правоохоронних органах.
Хто вніс заставу за Ценова?
5 листопада суд обрав Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 15 мільйонів гривень.
Тепер стало відомо, що заставу внесли. 13 мільйонів вніс батько Микола Ценов, ще 2 мільйони – інша фізична особа.
Як з'ясували журналісти "Слідства.Інфо", Микола Ценов раніше був першим заступником начальника ГУБОЗ МВС України Володимира Бедриківського. У 2012 році, коли той балотувався до Верховної Ради від Тернопільщини, Микола Ценов був його довіреною особою.
Також він був співзасновником громадської організації "Громадяни України у боротьбі з організованою злочинністю", яка припинила роботу у 2017 році.
Що відомо про роль Ценова у справі "Карфаген"?
За даними слідства, Ценов відповідав за "вирішення питання" з поліцією. Щонайменше із січня до липня 2026 року нібито отримував гроші за "непомічання конкретних кол-центрів".
Ценову інкримінують:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а також участь у ній;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Нагадаємо, 4 листопада в межах спецоперації "Карфаген" правоохоронці провели обшуки у представників СБУ та Нацполіції.
НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної організації.
За версією слідства, вони платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських кол-центрів та іншого незаконного бізнесу.
Організатором групи слідство вважає раніше судимого Андрія Осіпова.
До схеми, за даними правоохоронців, він залучив посадовців СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції, а також представників кримінального середовища.
Окрім шахрайства та торгівлі наркотиками, учасників організації підозрюють у незаконному виготовленні цигарок і фальшивої валюти, а також у нападах, викраденнях і побитті людей.