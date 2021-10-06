За прогули: 65 парламентарів можуть позбавити "депутатських" виплат

У парламенті пропонують не відшкодовувати витрати, пов'язані з виконання депутатських повноважень за вересень, 65 народним обранцям через систематичну неявку на засідання чи неголосування.

Про це повідомив представник Регламентного комітету Ради Павло Фролов.

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Комітет звернувся до спікера щодо не виплат "депутатських" (45 тисяч гривень) за вересень 65 нардепам,

– написав він.

Відтак, виплат пропонують позбавити:

ОПЗЖ – 59% (26 депутатів);

"За Майбутнє" – 32% (7 депутатів);

"Довіра" – 25% (5 депутатів);

"Батьківщина" – 24% (6 депутатів);

"Голос" – 15% (3 депутати);

"ЄС" – 11% (3 депутати);

"Слуга народу" – 4% (9 депутатів).

Серед депутатів, які можуть залишитися без виплат: лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівниця партії "Голос" Кіра Рудик, голова партії "ЄС" Петро Порошенко, кум Путіна Віктор Медведчук.

Економія для бюджету – 3 мільйони гривень. Перелік "прогульників" – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів виплати будуть поновлені,

– додав Павло Фролов.

У разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті в засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день. А якщо у цілому за місяць відсоток голосувань менш як 70 або кількість пропусків засідань комітету – понад половина, парламентар втрачає "депутатські".

Текст публікації Павла Фролова:

Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо не виплат "депутатських" (45 тисяч гривень) за вересень 65 нардепам:

1. Абрамовичу Ігорю (ОПЗЖ, 0,95% – голосувань на пленарних засіданнях у вересні – далі "пленарка");

2. Аллахвердієвій Ірині (СН, 69,5% – пленарка);

3. Арахамії Давиду (СН, 63,5% – пленарка);

4. Бойку Юрію (ОПЗЖ, 5,4% – пленарка);

5. Бондару Віктору ("За Майбутнє", 1,3% – пленарка, 0% голосувань на засіданнях Комітету у вересні,– далі "комітет");

6. Борту Віталію (ОПЗЖ, 8,9% – пленарка);

7. Буймістер Людмилі (СН, 35,9% – пленарка);

8. Василіву Ігорю (СН, 45,4% – пленарка);

9. Вацаку Геннадію ("Довіра", 42,9% – пленарка);

10. Галушці Миколі (СН, 39,7% – пленарка);

11. Герезі Олександру ("За майбутнє", 39,2% – пленарка);

12. Данілову Віталію ("Батьківщина", 61,9% – пленарка);

13. Деркачу Андрію (п/ф, 4,4% – пленарка);

14. Дубінському Олександру (п/ф, 3,5% – пленарка);

15. Дубневичу Ярославу ("За майбутнє", 25,1% – пленарка);

16. Дунаєву Сергію (ОПЗЖ, 40,3% – пленарка);

17. Єфімову Максиму ("Довіра", 8,9% – пленарка);

18. Івченку Вадиму ("Батьківщина", 62,5% – пленарка);

19. Івахіву Степану ("За Майбутнє", 1% – пленарка, 0% – комітет);

20. Ісаєнку Дмитру (ОПЗЖ, 17,8% – пленарка);

21. Кальцеву Володимиру (ОПЗЖ, 59,4% – пленарка);

22. Качному Олександру (ОПЗЖ, 66,4% – пленарка);

23. Киві Іллі (ОПЗЖ, 20,6% – пленарка);

24. Кісільову Ігорю (ОПЗЖ, 14,3% – пленарка);

25. Козаку Тарасу (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комітет);

26. Королевській Наталії (ОПЗЖ, 11,1% – пленарка, 25% – комітет);

27. Коту Андрію ("Довіра", 46,7% – пленарка);

28. Княжицькому Миколі ("ЄС", 59,5% – пленарка);

29. Кожем’якіну Андрію ("Батьківщина", 28% – пленарка);

30. Кузьміну Ренату (ОПЗЖ, 0%-пленарка, 0% – комітет);

31. Кучеру Миколі ("Довіра", 63,8% – пленарка);

32. Лабазюку Сергію ("За майбутнє", 34,6% – пленарка);

33. Ларіну Сергію (ОПЗЖ, 0,6% – пленарка);

34. Леросу Гео (п/ф, 68% – пленарка);

35. Льовочкіній Юлії (ОПЗЖ, 5,1% – пленарка);

36. Льовочкіну Сергію (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комітет);

37. Ляшенко Анастасії (СН, 46%-пленарка);

38. Мамояну Суто (ОПЗЖ, 8,9%-пленарка);

39. Медведчуку Віктору (ОПЗЖ, 0%-пленарка, 0%-комітет);

40. Мейдичу Олегу ("Батьківщина", 67,6%-пленарка);

41. Новинському Вадиму (п/ф, 21%-пленарка);

42. Одарченку Андрію (СН, 68,6% – пленарка);

43. Палиці Ігорю ("За Майбутнє", 8,3% – пленарка, 0% – комітет);

44. Плачковій Тетяні (ОПЗЖ, 47,6% – пленарка);

45. Порошенку Петру (ЄС, 14% – пленарка, 33,3% – комітет);

46. Пузанову Олександру (ОПЗЖ, 3,2% – пленарка);

47. Рабіновичу Вадиму (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комітет);

48. Рудик Кірі ("Голос", 57,5% – пленарка);

49. Скорику Миколі (ОПЗЖ, 33,3% – пленарка);

50. Сольському Миколі (СН, 60% – пленарка);

51. Солоду Юрію (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 25% – комітет);

52. Столару Вадиму (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комітет);

53. Суркісу Григорію (ОПЗЖ, 0% – пленарка);

54. Трухіну Олександру (СН, 37,1% – пленарка);

55. Умєрову Рустему ("Голос", 23,5% – пленарка);

56. Фельдману Олександру (ОПЗЖ, 0,6% – пленарка);

57. Фріз Ірині ("ЄС", 56,5% – пленарка);

58. Христенку Федору (ОПЗЖ, 0% – пленарка, 0% – комітет);

59. Шаповалову Юрію ("За Майбутнє", 61,9% – пленарка);

60. Шараськіну Андрію ("Голос", 63,2% – пленарка);

61. Шахову Сергію ("Довіра", 40% – комітет);

62. Шенцеву Дмитру (п/ф, 6% – пленарка);

63. Шкрум Альоні ("Батьківщина", 57,5% – пленарка);

64. Шпенову Дмитру (п/ф, 14% – пленарка);

65. Яценку Антону ("Батьківщина", 0,6% – пленарка, 0% – комітет).

Економія для бюджету – 3 мільйони гривень. Перелік "прогульників" – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів виплати будуть поновлені.