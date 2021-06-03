За Протасевичем і Сапегою у Греції стежили агенти з російськими паспортами, – ЗМІ

У Греції за опозиційним блогером Романом Протасевичем стежили агенти з російськими паспортами. Окрім того, в епіцентрі їхньої уваги була також Софія Сапега – дівчина Протасевича.

Колеги Протасевича розповіли, що в аеропорту Афін блогер бачив людей, які йшли за ним і фотографували. За даними ЗМІ, агенти стежили, щоб визначити, коли блогер здійснить політ над територією Білорусі.

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Чиновники Грецької національної розвідувальної служби заявили, що за Протасевичем в Афінах стежили щонайменше 3 невідомих. Джерело видання Vice World News у Міністерстві внутрішніх справ Греції повідомило, що це могли бути російські агенти.

Після того, як ми зібрали записи з камер відеоспостереження в готелях, з Криту і в аеропорту, стало ясно, що їх відстежували співробітники спецслужб з російськими паспортами,

– мовиться у повідомленні.

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