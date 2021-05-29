На Волині затримали "кримінального авторитета", який потрапив під санкції РНБО

29 травня 2021 , 10:21
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Джерело:

фейсбук Міграційної служби Волині

У Волинській області затримали "кримінального авторитета", які потрапив під санкції Ради з нацбезпеки та оборони. Громадянина Грузії вже видворили з України.

Завдяки шлюбу з українкою "злодій в законі" мав посвідку на постійне проживання в Україні.

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У міграційній службі повідомили, що чоловіка затримали працівники Управління стратегічних розслідувань.

"Кримінального авторитета" звинуватили у

  • координації дії злочинців та кримінальних угруповань на Волині,
  • організації розподілу грошей між ними,
  • підтримці тісного зв'язку з вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Зловмисника видворили з України

"Злодію у законі" скасували документ на право перебування на території України. Після цього в супроводі правоохоронців його примусово повернули на батьківщину. Чоловіку також заборонили в'їзд на українську землю.

Важливо! Затримання "кримінального авторитета" відбулося у межах боротьби з криміналітетом. Нещодавно РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Володимир Зеленський повідомив, що такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".

 

 

Автор: Наталія Пристанська