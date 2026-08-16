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24 Канал Новини України Федоров сказав, коли ЗСУ зайдуть на першу лінію оборони та яка перешкода цьому
16 серпня, 20:51
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Федоров сказав, коли ЗСУ зайдуть на першу лінію оборони та яка перешкода цьому

Софія Рожик

На думку ексміністра оборони Федорова, наразі для того, щоб ЗСУ зайти на першу лінію оборони, потрібно 7 – 12 днів. Такий термін – через велику кількість і насиченість дронів.

Водночас через певний період часу їх може бути в рази більше, і буде неможливо пересуватися не тільки на першу лінію, а й на другу, і на третю лінію. Про це Федоров розповів в інтерв'ю ірландському журналісту Кейлану Робертсону.

Що сказав Федоров?

"І ми прийдемо до того, що сьогодні бачимо: повітряні цілі збивають переважно не ракети, а інші дрони. Тобто ми прийдемо до етапу, де автономні дрони будуть воювати з автономними дронами. Ми прийдемо до етапу, де роботизація фронту буде тотальною", – зазначив Федоров.

Він додав, що, по суті, це буде війна роботів і дронів проти роботів і дронів, якими керують люди і які формують певні операції, постійно покращують софт та постійно створюють інші продукти. 

Тобто нас чекає, якщо війна буде продовжуватися далі місяцями та роками, взагалі інша ситуація – тотальна роботизація і використання штучного інтелекту,
– підсумував Федоров.

До слова, він також анонсував новий етап війни. У перспективі люди дедалі більше відходитимуть від безпосередньої участі у бойових діях.

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