За тактикою ХАМАС: Південна Корея допускає раптовий напад КНДР і окупацію прикордоння

Південна Корея уважно стежить за ситуацією в Ізраїлі. На країну напали терористи ХАМАС. Офіційний Сеул вважає, що КНДР може напасти, використовуючи їхню тактику.

За подіями в Ізраїлі стежить весь світ. Лідери низки країн виступили з потужною заявою. Тим часом у Південній Кореї заговорили про можливий напад КНДР.

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Станом на 10 жовтня Об'єднаний комітет начальників штабів доповів Комітету національної оборони Національних зборів, що КНДР готується до можливості раптово вдарити та окупувати прикордоння.

Аналізуючи ситуацію в Ізраїлі, у Південній Кореї зауважили, що прикордонна служба була фактично відразу нейтралізована. Терористи застосували ракети, а також використали для нападу вантажівки та мотоцикли.

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня масово атакували Ізраїль ракетами. Так почалося чергове загострення між ХАМАС та Ізраїлем. З того часу терористичні атаки не вщухають. Терористи ХАМАС вбивають дорослих та дітей. Наразі відомо про понад тисячу загиблих. Також внаслідок терористичних дій постраждали понад 3 тисячі людей.

Людей закликають оперативно реагувати на повітряні тривоги й залишатися в укриттях. ХАМАС вже випустив тисячі ракет.