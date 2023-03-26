Трагічний тиждень: у боях за Україну загинули 3 поляків

За незалежність нашої держави гинуть не лише українці. На жаль, за тиждень на полі бою загинули троє поських військовослужбовців.

Усі вони воювали у складі ЗСУ в Інтернаціональному легіоні. Міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що вранці 25 березня в лікарні Дніпра помер важкопоранений польський доброволець.

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У боях за Україну загинули поляки

Трагічний тиждень – загалом загинуло троє наших співвітчизників, які воювали на боці України,

– повідомив Дворчик.

Одним з трьох поляків, які загинули цього тижня, є 48-річний Павел, який потрапив на фронті під артилерійський обстріл. Раніше він отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дворчик додав, що одного важкопораненого польського добровольця зараз перевезли до Києва. Також посадовець розповів, що декілька днів тому важке поранення отримав польський волонтер, який разом з групою польських парамедиків потрапив під обстріл на фронті.

Наразі його стан значно покращився, тому незабаром його через Львів перевезуть до Польщі.

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