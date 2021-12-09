За три роки покарали понад сотню корумпованих депутатів, – Венедіктова
Джерело:24 канал
Правоохоронці за корупцію притягнули до відповідальності 111 депутатів різних рівнів. Відбулось це протягом останніх трьох років.
Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова на конференції "Сім років антикорупційної реформи". Вона присвячена Міжнародному дню боротьби з корупцією.
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"За останніх 3 роки до кримінальної відповідальності за корупцію притягнули 5,5 тисяч осіб, з яких 111 депутати усіх рівнів", – повідомила Венедіктова.
За її словами, за 2021 рік до суду потрапили обвинувальні акти щодо 3,5 тисячі осіб, їм інкримінували корупційні злочини. Вона підкреслила, що кожен день до суду скеровують в середньому 11 справ такої категорії щодо 16 осіб.
Крім того, генпрокурорка зазначила, що 2021 року правоохоронні органи викрили та знешкодили 60 злочинних угрупувань – і половина з них у держорганах. Водночас корупційні збитки, як встановили, цього року дорівнюють близько 3 мільйони гривень.
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