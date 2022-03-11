За цей день вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що одним із головних завдань сьогодні була організація гуманітарних коридорів.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 11 березня. За даними президента, вдалося вивезти майже 40 тисяч людей, передає 24 канал.

Детально Зеленський записав нове звернення до українців

Суми,Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день вдалось вивезти майже 40 тисяч наших людей. Дати їм нарешті безпеку у Полтаві, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Львові,

– розповів Зеленський.

Крім цього, до цих регіонів доправили й гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства та медикаментів. "Ми робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити", додав президент.

Звернення Зеленського 11 березня: дивитись відео

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