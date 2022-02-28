За цей злочин точно буде трибунал, – Зеленський про обстріл Харкова

Володимир Зеленський заявив, що Росію та її військових за жахливий обстріл Харкова точно чекає трибунал.

Про це президент України сказав у своєму новому зверненні ввечері 28 лютого, передає 24 канал.

Важливо Окупанти вбивають тільки цивільних: головне про обстріл мирних жителів Харкова 28 лютого

Володимир Зеленський підкреслив, що Харків – мирне місто. А житлові райони, куди влучили російські ракети, не мали військових об'єктів.

Це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде міжнародний трибунал. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей,

– наголосив український лідер.

Нове звернення Зеленського: дивіться відео

Обстріл Харкова

28 лютого Харків зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню "Град". За даними очільника Харківської військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська Росії вели обстріли у районах:

Олексіївка,

Салтівка,

Павлове Поле.

Водночас робили вони це вдень, "коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою". За його словами, підрахувати точну кількість загиблих та постраждалих поки неможливо. Однак українські захисники "не відступили на жоден метр" і тримають позиції в напрямку Белгорода, Дергачів, Циркунів, Чугуєва.

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