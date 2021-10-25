За цим стоїть людина, – Данілов про походження коронавірусу

Секретар РНБО Олексій Данілов не вірить у природнє походження коронавірусу. Він вважає, що це справа рук людини.

Данілов зауважив, що досі не отримали відповіді – це природний або штучно створений вірус. Хоч думки звучать різні.

До теми Розпустили робочу групу: науковці конфліктують через походження COVID-19

Непроста історія

Однак секретар РНБО припускає, що це може бути непроста історія.

Моя думка – за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан,

– сказав Данілов.

Він також оцінив, коли закінчиться пандемія. За словами Данілова, світ вважає, що до наступного літа. Однак політик звернув увагу, що з'являються нові штами.

Походження коронавірусу: що відомо