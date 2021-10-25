За цим стоїть людина, – Данілов про походження коронавірусу

25 жовтня 2021 , 09:41
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Джерело:

"РБК-Україна"

Секретар РНБО Олексій Данілов не вірить у природнє походження коронавірусу. Він вважає, що це справа рук людини.

Данілов зауважив, що досі не отримали відповіді – це природний або штучно створений вірус. Хоч думки звучать різні.

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Непроста історія

Однак секретар РНБО припускає, що це може бути непроста історія.

Моя думка – за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан,
– сказав Данілов.

Він також оцінив, коли закінчиться пандемія. За словами Данілова, світ вважає, що до наступного літа. Однак політик звернув увагу, що з'являються нові штами.

Походження коронавірусу: що відомо

  • У березні ВООЗ та Китай опублікували спільне дослідження. Казали, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 – перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразило людей. 
  • Також визнали, що інфікування могли трапитися ще до того, як в Ухані офіційно зафіксували першого хворого на COVID-19.
  • Поки немає остаточних висновків, як саме вірус потрапив на Уханьський ринок морепродуктів "Хуанань", де вперше було зафіксовано спалах захворювання.
  • До слова, в іншому дослідженні, опублікованому вченими з Університетського коледжу Лондона, стверджувалося, що вірус з'явився в жовтні 2019 року. Зазначали, що він почав швидко поширюватися по світу до грудня того ж року.
  • У липні ВООЗ стала вимагати контролю над лабораторіями в Китаї, у яких аналізували перші випадки COVID-19. Пекін же відмовився допомагати у цьому. Рішення ВООЗ Китай назвав "політизованими".
Автор: Ольга Музика