За Україну треба не вмирати, а вбивати тих, хто прийшов зі зброєю

Зараз пропаганда настільки взяла гору в Росії, що якщо так продовжуватиметься, то вони накладуть анафему на Дмитра Пєскова.

Рахунок смертей росіян зростатиме

Будь-які Геббельси найвищого масштабу типу Міхалкова публічно критикують: "Пєсков щось не так сказав, ви уявляєте?!". А мені хочеться нагадати цим виродкам – хлопці, ви там зовсім береги втратили? Пєсков – це голос Путіна, а на Путіна батони не кришать.

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Тим самим вони заганяють президента Росії в цікаву історію замість того, щоб піти за принципом "якщо ви не підете просто зараз, вам будуть лапті тут".

Оптимальний варіант із погляду виживання російської держави (а питання треба ставити саме так) – негайне припинення війни. Ні, не заради України. Називайте нас "х*хлами", та як завгодно – нам взагалі начхати на вас, якщо чесно. Заради вас. Тому що кількість 18-річних рожевощоких хлопчиків, яких відправить Кремль на смерть, зростатиме й зростатиме. Я про це вже казав і хочу цю фразу ще раз озвучити.

Хто стає дровами у пічці війни Путіна

Шановні чоловіки призовного віку! Чому похорони здебільшого відбуваються десь у національних республіках? Дагестан лідирує, але не тільки – є Бурятія, бойові буряти-танкісти.

Усе це зрозуміло. Виходить, щоб потішити самолюбство діда війни, володаря бункера, він кидає на війну насамперед людей із глибинки, щоб не було соціального вибуху, соціального невдоволення. Та й взагалі цих темненьких хлопців йому не шкода.

Ні, я розумію, що ви вчились у школі Рейху і вас там вчили вмирати за батьківщину. Я бачив відео, як у дитсадку вихователька проводить урок патріотизму і каже, що треба президента підтримати – він же почав війну, вже не можна відступити, ми маємо його підтримувати.

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І чудово, що діткам правильно речі називають, кажуть на війну "війна". І дуже дивно, коли деякі дітки у віці мого старшого сина не поспішають на смерть, не поспішають тягнути руку. А вихователька та ще с*ка – вона їх починає шеймити за це.

У мене син ходив у Москві в дитячий садок, у нас там теж були ексцеси з пілотками тощо. Міс Олю, що, гарматне м'ясо далі готуєте? Так ось, це ж був "блатний" московський дитячий садок. Коштував до х*ра цей дитячий садок, і там час від часу у них це проскакувало. Я до чого все це веду? Якщо ми їздили в дитячий садок на самокаті в основному, то деяких дітей привозили на Porsche. І дякувати Богу – я взагалі за те, щоб люди жили добре.

Українська формула перемоги

Тільки питання тепер для росіян: а як це так вийшло, що війну, яка закінчилася у 1945 році, ви зараз повторюєте? І ваших дітей готують до смерті за Путіна.

Бачите, ось у нас базовий підхід. Час від часу я записую слова на підтримку наших військових, я їм завжди кажу одну просту фразу: хлопці, не думайте помирати за Україну, в жодному разі цього робити не треба! Ваше головне завдання на війні – убити всіх окупантів та вижити.

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Повернутися додому до своїх родин, а в кого їх нема – створити, завести дітей, народити та жити щасливим життям! Тому я й кажу: за Україну вмирати не треба – за Україну треба вбивати тих, хто сюди прийшов зі зброєю в руках.

І якщо якийсь молодик скористається моєю порадою і подивиться, що можна й не їхати в Україну, – це ж круто! Це ж найважливіше!

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