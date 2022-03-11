За успішну оборону: Зеленський надав звання бригадного генерала деяким бійцям

Володимир Зеленський 11 березня заявив про надання звання бригадного генерала декільком українським захисникам.

Про це президент України сказав у новому зверненні до українців, передає 24 канал.

Важливо Я президент адекватної країни, – Зеленський записав нове звернення до українців

Так, звання бригадного генерала отримали:

Нечаєв Олег Олександрович – за успішну оборону Київської області.

Ліщинський Владислав Вацлавович – за надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.

Гуцол Володимир Володимирович – за успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.

Демʼянчик Григорій Петрович – за успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів.

Також Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність:

39 нацгвардійців,

31 поліцейського (дев'ятьох посмертно),

14 прикордонників (чотирьох посмертно),

23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

10 березня президент підписав укази про надання звання Героя України тринадцяти нашим захисникам.

Вечірнє звернення Зеленського від 10 березня: дивіться відео

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