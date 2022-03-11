За успішну оборону: Зеленський надав звання бригадного генерала деяким бійцям
11 березня 2022 , 00:25Читать новость на русском
Володимир Зеленський 11 березня заявив про надання звання бригадного генерала декільком українським захисникам.
Про це президент України сказав у новому зверненні до українців, передає 24 канал.
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Так, звання бригадного генерала отримали:
- Нечаєв Олег Олександрович – за успішну оборону Київської області.
- Ліщинський Владислав Вацлавович – за надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.
- Гуцол Володимир Володимирович – за успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.
- Демʼянчик Григорій Петрович – за успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів.
Також Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність:
- 39 нацгвардійців,
- 31 поліцейського (дев'ятьох посмертно),
- 14 прикордонників (чотирьох посмертно),
- 23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
10 березня президент підписав укази про надання звання Героя України тринадцяти нашим захисникам.
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