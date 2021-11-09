У 2021 році ВРП звільнила майже 200 суддів, з них за порушення лише шістьох
Джерело:ВРП
Вища рада правосуддя протягом січня – жовтня 2021 року схвалила рішення про звільнення 185 суддів. Із них шістьох – за порушення.
Відповідні дані наведені в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВРП, Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та секретаріату ВРП.
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За загальними обставинами звільнено 178 суддів, а саме: 175 у зв'язку з поданням заяви про відставку та 3 у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням,
– йдеться у повідомленні.
За особливими обставинами звільнено 7 суддів, зокрема:
- 6 – за вчинення істотного дисциплінарного проступку;
- 1 – за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано таким, що не відповідає займаній посаді.
За 2021 рік ВРП звільнила майже 200 суддів / Дані Вищої ради правосуддя
Cтаном на 8 листопада 2021 року фактична кількість суддів становить 5 210 при визначеній кількості 7 304. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4 659, вакантними є 2 094 посади.
Наразі не здійснюється правосуддя у восьми судах, а саме:
- Авдіївському міському суді Донецької області;
- Ананіївському районному суді Одеської області;
- Васильківському районному суді Дніпропетровської області;
- Лугинському районному суді Житомирської області;
- Тальнівському районному суді Черкаської області;
- Тиврівському районному суді Вінницької області;
- Устинівському районному суді Кіровоградської області;
- Попаснянському районному суді Луганської області.