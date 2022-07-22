За яких умов буде перелом у війні: прогноз військового експерта

Україні продовжують постачати західну зброю. Зокрема, вже анонсували передачу кількох HIMARS, які можуть дістати ворога на відстані 300 кілометрів. Проте, на думку експерта, така кількість зброї не призведе до переломного моменту у війні.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він вважає, що ця зброя не “переламає” хід війни так, як би нам хотілося.

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Але, за його словами, це дуже суттєво понизять вогневий вплив противника. Це точно буде досягнуто, і ворог не зможе великими ешалонами завозити багато боєприпасів в Україну.

На його думку, вони вже цього не роблять. "Вони зупиняються на якійсь відстані від українсько-російського кордону і вручну перевантажують на вантажівки боєприпаси, що відволікає військових на цю роботу", – зазначив експерт.

Тобто вогневий вплив понизиться, але не впаде. На мій погляд, перелом станеться тоді, коли установок HIMARS в Україні буде хоча б 50 чи навіть 100 систем,

– відповів Черник.

Він наголосив, що коли вони з'являться і сумарний ракетний залп буде сягати більше 500-600 ракет, тоді можна буде говорити про те, що є передумови для створення великих вогневих валів.

"А отже з’явиться перспектива на вибивання ворога з нашої території", – додав експерт.

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До слова, протягом 149 днів українські воїни борються з російськими загарбниками. Найважче протистояння – на Донбасі та Півдні України.

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