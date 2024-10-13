2025 рік може стати роком перемоги для України, але за однієї умови

З погляду на те, що відбувається з російською армією, її ресурсами – контрнаступ ЗСУ у 2025 році абсолютно можливий. Адже у противника закінчуються резерви і цим варто скористатися, аби вдарити по ворогу щосили.

Про це в етері 24 Каналу наголосив ветеран російсько-української війни Євген Дикий, який впевнений, що в російській армії ресурсу, зокрема бронетехніки й артилерії, залишилось на рік. Однак, з його слів, з кількістю живої сили показники значно кращі.

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Що потрібно Україні, аби почати контрнаступ у 2025 році

На погляд Дикого, аби рішучі наступальні дії українського війська стали реальними, в ЗСУ мають бути належні сили й резерви. І от саме цього, зі слів ветерана російсько-української війни, він поки що не бачить.

"І це виключно з однієї причини, вона не змінилась, в Україні як були проблеми з мобілізацією, так вони й лишаються. Після того, як в травні було ухвалено закон, який помилково називають мобілізаційним, а насправді це закон впорядкування військового обліку, відбувся підйом. Впродовж 3-х місяців було набрано значно більше людей, аніж попередні 1,5 року. Але зараз знову спостерігається спад", – звернув увагу Дикий.

Прогалини в законодавстві щодо мобілізації

Багато хто, на думку ветерана російсько-української війни, "намацав", що і в новому законодавстві залишилось чимало "дірок". Чоловіки навчились цим користуватись, і у вересні знову, зі слів Дикого, просіла мобілізація порівняно з літніми місяцями.

"Якщо ситуація буде такою, то про який контрнаступ мовиться? В Україні не вистачило резервів утримати Вугледар. Бійці 72-ї бригади зробили все можливе і навіть більше. Питання не в тому, що щось недоробила ця бригада, а в тому, чому поруч з нею не з'явилась інша – свіжа, не потріпана за декілька років війни, яка б її посилила. Тоді Вугледар досі був би наш. Однак цієї бригади нема, бо її не сформували, бо триває саботаж мобілізації", – зауважив Дикий.

2025-й може стати роком переможного контрнаступу України

Ветеран російсько-української війни зазначив, якщо в Україні проблема з мобілізацією буде жорстко і рішуче вирішена в найближчі декілька місяців, тоді 2025 рік може стати роком для переможного контрнаступу ЗСУ.

А якщо ставлення до цього буде таким, як зараз, то мовитися буде не про український наступ, а про змогу хоча б утримувати росіян по Дніпру. Є всі об'єктивні передумови для перемоги у 2025 році, якщо буде мобілізована достатня кількість людей. Бо ворог хоча й дуже повільно, але просідає, в нього закінчуються резерви,

– підсумував Дикий.

Зауважимо, що видання The Times повідомило, що у 2025 році Україна матиме можливість розпочати масштабний контрнаступ завдяки появі у ЗСУ нової техніки від союзників та новим сформованим бригадам військовослужбовців.