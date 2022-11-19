Відключення світла можуть стати частішими та довшими, – Шмигаль назвав умову

Від початку російського вторгнення окупанти випустили по енергетичній інфраструктурі України понад 1000 ракет та дронів-камікадзе. Зараз українські енергетики працюють цілодобово, аби повернути світло у домівки українців.

Однак за умови продовження ворожих обстрілів планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Глава уряду зазначив, що під вогнем ворога опинилися всі теплові, гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до 8 разів.

Ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла – і планові, і аварійні – можуть стати частішими та довшими,

– сказав він.

Раніше Шмигаль зауважив, що майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі нашої держави.

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Росія з 10 жовтня атакує українську енергосистему. Ціль ворога – залишити українців без світла та тепла, аби прості громадяни почали давити на владу, вимагаючи переговорів. Однак планам окупанта навряд вдасться втілитися у життя, бо українці щодня доводять свою незламність та рішучість.

15 листопада Росія повторила масовану ракетну атаку по Україні. Тоді окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 "шахідів".

Через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об'єктів в різних областях. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

Додамо, що виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.

Станом на 18 листопада найгірша ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах. Причина цього – артилерійські обстріли. Мовиться про:

Запоріжжя;

Харків;

Чернігів;

Суми.

Водночас внаслідок ракетних обстрілів невтішна ситуація склалася на Львівщині, Вінниччині, Тернопільщині, Київщині та Києві. Саме у столиці склався шалений дефіцит електроенергії.

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