За Яворів і Франик, – Закарпатський легіон відповів росіянам за обстріли побратимів

Російський окупант повинен затямити, що сила української армії у її єдності. Так, нападаючи на один регіон, невдовзі варто очікувати розплати.

Це ще раз довела 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон. Військові опублікували відео, на якому наші артилеристи відповіли росіянам за обстріли побратимів із Яворова та Івано-Франківська.

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Реактивна арта 128-ї бригади б'є по ворогу

"Салютний" удар по ворогах від реактивної артилерії 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Це вам за Яворів і Франик, сучі діти!

– написали артилеристи на своїй фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, що вранці 13 березня у Львові вперше за час війни було чути вибухи. Водночас загарбники знову завдали удару по Івано-Франківському аеропорту.

Артилеристи Закарпатського легіону відповіли росіянам за обстріли побратимів: